Forte boato in Borgo San Jacopo, danneggiati auto e portone

All'arrivo della volante alcuni residenti scesi in strada preoccupati hanno riferito di aver visto lanciare qualcosa da una vettura in movimento. Sul posto polizia e vigili del fuoco

Intervento della polizia in Borgo San Jacopo giovedì 8 settembre intorno alle 22 quando è stato avvertito dai residenti un forte boato. Qualcuno preoccupato è sceso in strada e all’arrivo della volante ha riferito di aver notato lanciare qualcosa da una vettura in movimento. L’esplosione, forse dovuta ad un forte petardo, ha causato il danneggiamento di un’auto parcheggiata e di un portone condominiale della strada. Sul posto sono intervenuti oltre alla volante i vigili del fuoco.

