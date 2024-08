Fortezza Nuova, fermato dalla sicurezza con un picchetto di ferro

Momenti concitati in Fortezza Nuova, nel pomeriggio di giovedì 29 agosto verso le 18.30, quando una persona in stato confusionale e con atteggiamenti impropri è stata individuata e fermata all’interno della struttura da un operatore della sicurezza sempre presente sul posto dall’apertura alla chiusura. La persona fermata aveva un picchetto di ferro da campeggio nello zaino. L’addetto alla sicurezza ha quindi ritenuto di avvisare la polizia e l’ambulanza prontamente giunti sul posto per prelevarla. Da parte della proprietà, che ringraziamo per la disponibilità, “un ringraziamento a tutto lo staff del servizio di sicurezza che presidia una fruizione regolare e civile dello spazio”.

