Forza la porta a mani nude ma non la saracinesca

Nella foto la pizzeria presa di mira dal ladro, davanti ai forni il titolare Davide Angulo

Il titolare della pizzeria a taglio Il Ventaglio, Davide Angulo: "Avevo rinforzato la saracinesca dopo l'ultimo episodio di maggio e non è riuscito ad aprire. A quel punto se n'è andato. Adesso dovrò spendere soldi per ripristinare i danni che ho subito". Sul posto la polizia

Prima ha dato un colpo deciso a mani nude alla porta, aprendola. Poi ha tentato di alzare la saracinesca senza riuscirci. Tentato furto alla pizzeria Il Ventaglio in via Grande. “Ho notato la porta aperta e la saracinesca abbassata – spiega il titolare Davide Angulo che ha fatto la scoperta il 5 luglio alla apertura intorno alle 19 – così una volta entrato sono andato a guardare le telecamere del negozio che alle 2,18 del 5 luglio hanno registrato un ragazzo che dà un colpo con la mano alla porta e poi tenta di aprire la saracinesca che però avevo rinforzato dopo l’ultimo episodio di maggio e non ci è riuscito. A quel punto se n’è andato. Adesso dovrò spendere soldi per ripristinare i danni che ho subito”. A Davide poi non è rimasto altro che sporgere denuncia alla polizia.

