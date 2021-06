Forzano la saracinesca e rubano 1700 euro dal fondo cassa

Ancora un episodio di criminalità da registrare in centro città. Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno è stato svaligiato l’Euro Asian Market di via Cosimo del Fante in zona piazza della Repubblica.

Ad accorgersi del furto è stato proprio il titolare alla riapertura del negozio che ha notato la saracinesca forzata e la porta del suo locale spalancata. Dall’interno mancavano circa 1700 euro che aveva lasciato nel fondo cassa. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza di cui è fornito il piccolo supermercato. Le immagini registrate sono state date alla polizia intervenuta sul posto al mattino presto.

