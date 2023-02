Forzano l’ingresso e rubano alcuni cellulari

Furto alla Se.A. Gas in via Martin Luther King. E’ accaduto nella notte tra il 25 e 26 febbraio. Dopo aver forzato l’ingresso, ignoti si sono impossessati di alcuni cellulari aziendali in carica. Sul posto per il sopralluogo la polizia.

