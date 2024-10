Francesco e Tommaso di Phrones: “I ladri sono entrati nel nostro ufficio”

Francesco e Tommaso, i titolari, che ringraziamo per la disponibilità, insieme a tutto il team

“Sono entrati i ladri e ci hanno rubato”. Inizia così il video pubblicato poco fa su Instagram e Facebook dalla società livornese di produzioni video e comunicazione Phrones attraverso il quale i titolari Francesco e Tommaso, che ringraziamo per la disponibilità, raccontano di aver subito il furto della loro attrezzatura da lavoro. Ignoti hanno forzato la porta e hanno spaccato gli armadietti rubando tutto quello che c’era all’interno comprese le luci e le batterie di tutte le camere, per un valore di 5.000 €, e anche alcuni oggetti di poco valore economico ma dal grande valore affettivo. “Trascorriamo qui molto tempo è come se avessero invaso la nostra casa e questa cosa ci sconvolge, ci ferisce e ci infastidisce”. Infine, Francesco e Tommaso provano a sdrammatizzare rivolgendosi ai ladri: “Vi auguriamo con la nostra attrezzatura di fare video che facciano più ridere dei nostri”. In seguito all’accaduto, Phrones ha già preso provvedimenti incrementando la sicurezza della sede.

