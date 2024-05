Frasi ingiuriose verso il personale sanitario, multato

Un uomo di origine straniera è stato multato dai Nas per aver tenuto una “condotta intimidatoria e ingiuriosa nei confronti del personale sanitario dell’ospedale”. Il 45enne, la cui consorte si trovava in un reparto dell’ospedale, si legge in un comunicato stampa del 17 maggio, avrebbe proferito frasi ingiuriose assumendo anche un atteggiamento intimidatorio nei loro confronti e opponendo resistenza all’invito ad uscire dalla stanza di degenza non essendone autorizzato come chiaramente indicato dall’esposta cartellonistica interna. Attivati dall’azienda USL Toscana nord ovest, i carabinieri hanno segnalato il 45enne, con relativa sanzione di 1.000 € (secondo la Legge n.113/2020), all’autorità amministrativa. Con la sua condotta, prosegue la nota stampa, ha impedito al personale sanitario in servizio di poter svolgere l’attività. La norma in questione prevede che chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o anche di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 5mila euro.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno in sinergia con il comparto di specialità competente dell’Arma, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, riserva al fenomeno delle aggressioni ai pubblici uffici e che talvolta coinvolgono anche le strutture sanitarie della provincia, un’attenzione particolare attraverso l’incremento di servizi esterni dinamici che nel corso della prevenzione attuano un monitoraggio delle stesse onde poter intervenire con adeguata tempestività in caso di richiesta d’intervento.

