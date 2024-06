Frasi offensive ad un medico, multata

La donna avrebbe ostentato atteggiamenti aggressivi, rivolgendo anche frasi offensive e ingiuriose, nei confronti di un medico del reparto nel quale qualche mese fa si trovava a fare una visita

Attivati dalla direzione dell’azienda USL Toscana nord ovest, i carabinieri del NAS hanno segnalato all’autorità amministrativa competente, con relativa sanzione di 1.000 € in ottemperanza alla legge nr.113/2020, una donna livornese di 62 anni per, si legge in un comunicato stampa, aver tenuto una condotta intimidatoria e ingiuriosa nei confronti del personale sanitario dell’ospedale. Nel corso dell’episodio, la donna avrebbe ostentato atteggiamenti aggressivi, rivolgendo anche frasi offensive e ingiuriose, nei confronti di un medico nel reparto nel quale qualche mese fa si trovava a fare una visita.

La norma prevede che chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o anche di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private sia soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 5mila euro.

