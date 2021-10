Frontale sul Romito, autocisterna perde gasolio

Macchina contro autocisterna. La viabilità risulta da nord interdetta all'altezza del Maroccone. Provenendo da sud i carabinieri a Chioma deviano mezzi pesanti e fanno passare solo auto che però possono girare solo in direzione Castellaccio

Mediagallery

La polizia municipale informa, tramite una nota affidata all’ufficio stampa del Comune di Livorno, di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 13 ottobre. Si tratta di un frontale fra auto e autocisterna sul Romito. Il sinistro si è registrato dopo il Castel Sonnino in direzione sud, prima dello svincolo per Quercianella. La cisterna si è staccata dalla motrice, il gasolio che trasportava si è rovesciato sulla carreggiata e la viabilità è stata interrotta dal Maroccone: non si può proseguire verso nord. Sul posto la polizia municipale i carabinieri e i vigili del fuoco. Le operazioni di pulizia si protrarranno sicuramente a lungo perché vi è molto gasolio in carreggiata.

La viabilità risulta da nord interdetta all’altezza del Maroccone. Provenendo da sud i carabinieri a Chioma deviano mezzi pesanti e fanno passare solo auto che però possono girare solo in direzione Castellaccio.

La viabilità è stata ripristinata alle 19.40 di mercoledì 13 ottobre.