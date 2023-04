Fugge al controllo con un coltello, denunciato 49enne

Alla richiesta dei documenti il 49enne ha riferito di averli lasciati a casa. Portato in caserma è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 19 centimetri di cui 8 di lama

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Livorno, hanno deferito in stato di libertà un 49enne straniero per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. I militari, durante un servizio di pattuglia in orario notturno nel centro cittadino, hanno fermato per un controllo l’uomo che viaggiava a bordo di un monopattino. Alla richiesta dei documenti il 49enne ha riferito di averli lasciati a casa e ha iniziato a manifestare un atteggiamento nervoso che ha insospettito i carabinieri. L’uomo è stato invitato a seguire i militari in caserma, ma a quel punto è fuggito di corsa ma. Raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento nei vicoli della città, e dopo averlo calmato, in caserma è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 19 centimetri, di cui 8 di lama, che è stato sequestrato. Per l’uomo è scattata poi la denuncia.

