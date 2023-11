Fugge dai poliziotti correndo nel traffico: inseguito e arrestato

Al momento del fermo, lo straniero ha cercato di darsi alla fuga iniziando a correre nel traffico mettendo a rischio la propria ed altrui sicurezza. I poliziotti sono riusciti a raggiungerlo pochi metri dopo. L'uomo è stato anche denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un 30enne tunisino, ricercato sul territorio nazionale, in quanto condannato ad una pena definitiva di 6 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati detenzione e vendita di sostanze stupefacenti in concorso commessi nelle province di Grosseto, Lucca e Pisa fino al 2013. L’uomo è stato rintracciato in città in piazza Giovine Italia. Al momento del fermo ha cercato di darsi alla fuga iniziando a correre nel traffico mettendo a rischio la propria, e altrui, sicurezza. I poliziotti sono riusciti a raggiungerlo pochi metri dopo e una volta raggiunto e bloccato ha opposto resistenza cercando invano di guadagnare nuovamente la fuga. In questo frangente, uno degli agenti nel vincere la resistenza dello straniero si è procurato una forte contusione refertata con cinque giorni di prognosi per trauma contusivo spalla e polso destro.

Il tunisino è stato arrestato e condotto in questura dove è stato anche denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al termine degli adempimenti di rito è stato accompagnato alle Sughere.

