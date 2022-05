Fugge in ospedale dopo un incidente: preso

Dopo un diverbio scaturito a seguito di un incidente in zona Colline è fuggito all'interno dell'ospedale, preso dalla polizia municipale. Sul posto anche la Svs. Il soggetto sarà denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate

E’ stato preso l’uomo che il 12 maggio, intorno alle 13, dopo un diverbio scaturito a seguito di un incidente in zona Colline tra via Cherubini e via Catalani è fuggito, prima, in strada e poi all’interno dell’ospedale. E’ qui che gli agenti della polizia municipale lo hanno inseguito riuscendo a bloccarlo nuovamente in strada dopo che lo stesso si è consegnato. Dopodiché è stato portato al comando della polizia municipale. Nel corso del diverbio l’uomo, poi fuggito, avrebbe colpito con un casco il conducente dell’altro mezzo rimasto coinvolto nel sinistro. Il conducente dell’altro mezzo è stato soccorso da un’ambulanza della Svs. Nei reparti si era sparsa la notizia creando un po’ di apprensione tra il personale sanitario. Il soggetto, di origine straniera, sarà denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate.

in aggiornamento