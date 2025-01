Fugge tra le auto in transito, inseguito da piazza XX a scali delle Cantine e arrestato

Alcuni automobilisti sono stati costrette a compiere manovre improvvise per evitare di investire l'uomo in fuga poi arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, violenza e resistenza a pubblico ufficiale L'inseguimento è culminato in una colluttazione con un poliziotto

Nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio, transitando in piazza XX Settembre, una volante ha notato un soggetto appiedato che alla vista della polizia ha iniziato a camminare velocemente nella direzione opposta. Gli agenti, incuriositi da tale comportamento hanno deciso di fare il giro della piazza intercettando l’uomo, risultato successivamente essere un cittadino tunisino del 1988, in via Mentana. Lo straniero a questo punto si è dato alla fuga in direzione di piazza della Repubblica correndo tra gli automobilisti in transito che si vedevano costretti a compiere manovre improvvise per evitare di investirlo. Un poliziotto si è posto all’inseguimento a piedi del fuggitivo bloccandolo in scali delle Cantine dove è nata una colluttazione. Bloccato e accompagnato in questura sono stati rinvenuti 655 € e 21 involucri in cellophane termosaldato che, da un successivo accertamento delle Polizia Scientifica, risultavano essere cocaina per un peso totale lordo di grammi 10.07. L’uomo è stato tratto in arresto per i reati di spaccio di sostanza stupefacente, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

