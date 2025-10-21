Fuggono in scooter con la droga, arrestati due giovani

Recuperata dalla polizia una borsa con circa 2 kg di hashish e 47 grammi di cocaina: entrambi sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

Una fuga rocambolesca conclusa con due arresti e il sequestro di un ingente quantitativo di droga. È quanto accaduto in via dei Pensieri, intorno alle 11.30 di martedì 14 ottobre, dove una volante ha intercettato due giovani a bordo di uno scooter. Alla vista della polizia, il conducente ha ignorato l’alt ed è scappato dando vita ad un inseguimento. Il passeggero è sceso e ha tentato la fuga a piedi in un parco pubblico, portando con sé una borsa da palestra. Un poliziotto si è quindi lanciato all’inseguimento riuscendo a recuperare la borsa sospetta, mentre il fuggitivo è stato bloccato nei pressi di uno stabilimento balneare grazie anche al provvidenziale intervento di un collega fuori servizio che aveva assistito alla scena. Intanto, l’agente rimasto a bordo della volante ha fermato definitivamente lo scooterista togliendo le chiavi del motorino dal quadro. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nella borsa circa 2 kg di hashish e 47 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione nascosto nel vano del motociclo. Arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale sono stati poi posti agli arresti domiciliari. Va precisato che il procedimento penale è ancora in fase preliminare e che le accuse dovranno essere verificate in sede di giudizio. Solo una sentenza definitiva potrà confermare la responsabilità degli indagati.

