Fumo denso in casa: famiglia intossicata in ospedale

Tutti e cinque i componenti del nucleo familiare sono stati trasportati al pronto soccorso di Livorno per le cure e gli accertamenti del caso in seguito al fumo respirato

Mediagallery

Un’intera famiglia composta da cinque persone è rimasta intossicata a causa di un fumo denso che si è sprigionato all’interno del loro appartamento in via Maggi in seguito ad un probabile malfunzionamento di un forno. Intervenute sul posto, la mattina di martedì 12 aprile intorno alle 9,30, un’ambulanza della Misericordia di Antignano e un’altra della Svs di Ardenza che sono sopraggiunte in seguito alla chiamata al numero unico di emergenza insieme ad una squadra dei vigili del fuoco di Livorno. Tutti e cinque i componenti del nucleo familiare sono stati trasportati al pronto soccorso di Livorno per le cure e gli accertamenti del caso in seguito al fumo respirato.