Fuori strada con un tasso alcolemico oltre il doppio rispetto al limite consentito

Un 59enne di origini milanesi, ma residente a Campiglia Marittima, in seguito all'incidente è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,23 gr/l, ben oltre il limite di 0,5 gr/l imposto dal codice della strada. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica ed ha subito il ritiro della patente di guida

I carabinieri della Stazione di Stagno sono intervenuti in località Torretta a Collesalvetti per un incidente stradale senza il coinvolgimento di ulteriori autovetture.

In base ai primi accertamenti i militari hanno appurato che un 59enne di origini milanesi ma residente a Campiglia Marittima, verosimilmente per la perdita di controllo del veicolo, è finito fuori strada in una scarpata a margine della carreggiata. Immediatamente soccorso, ha rifiutato gli accertamenti ma non ha potuto esimersi dal controllo all’alcoltest, obbligatorio in caso di incidenti, in seguito del quale è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,23 gr/l, ben oltre il limite di 0,5 gr/l imposto dal codice della strada. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica ed ha subito il ritiro della patente di guida. Fortunatamente in questo caso non ci sono state gravi conseguenze e nessuno oltre al 59enne alla guida è rimasto coinvolto nell’incidente.

Condividi: