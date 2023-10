Furgone a fuoco in via Impastato

Foto vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio di un furgone in sosta alle 2 di questa notte in via Peppino Impastato. Non vi sono persone coinvolte, sono in corso gli accertamenti sulle cause.

