Furgone contro bici: chi è a bordo non si ferma. Gravissima ciclista

Un furgone da lavoro carico di macerie, così è stato descritto da alcuni testimoni oculari agli agenti di polizia municipale intervenuti sull’incidente, avrebbe investito una donna che stava pedalando sulla sua bicicletta la mattina di lunedì 29 luglio in via Pera all’angolo con via Mastacchi.

Lo scontro è stato violento. La donna, classe 1952, è rimasta gravemente ferita e incosciente sull’asfalto mentre il mezzo a quattro ruote non si è fermato facendo così perdere le proprie tracce.

Sul luogo del sinistro è intervenuta un’ambulanza della Svs da via San Giovanni che ha trasportato la ferita in codice rosso al pronto soccorso di Livorno in gravissime condizioni.

A lavoro la polizia municipale per riuscire a rintracciare il furgone coinvolto nell’incidente.

