Furti a raffica in centro, 40enne finisce in carcere

Dopo l’arresto, la donna era stata collocata ai domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico. Tuttavia, durante un controllo notturno, non è stata trovata in casa ed è risultata irreperibile

Una donna livornese di 40 anni, già nota alle autorità, è stata arrestata nei giorni scorsi con l’accusa di furto aggravato e continuato. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe compiuto diversi furti in negozi del centro cittadino, portando via merce per un valore complessivo di circa 700 euro, tra abbigliamento e prodotti di profumeria, tutti ancora con i cartellini.

La vicenda ha avuto inizio quando un esercente ha segnalato la presenza di una donna sospetta nel suo negozio. Poco dopo, una pattuglia è intervenuta e, grazie alla descrizione fornita, ha individuato la donna con una busta contenente la merce rubata. Ulteriori accertamenti hanno permesso di collegarla ad altri furti avvenuti nelle vicinanze, tra via Marradi e via Ricasoli, tutti consumati nell’arco di poche ore.

Dopo l’arresto, la donna era stata collocata ai domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico. Tuttavia, durante un controllo notturno, non è stata trovata in casa ed è risultata irreperibile. Successivamente è stata rintracciata nei pressi degli Scali delle Cantine, dove è stata nuovamente arrestata per evasione.

L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessaria una misura più severa rispetto agli arresti domiciliari e ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Condividi:

Riproduzione riservata ©