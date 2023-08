Furti nelle auto in sosta alla fontanella dell’acqua in via di Salviano

Attenzione ai borseggiatori è il cartello attaccato dall'Agraria Prisma, che ringraziamo per la disponibilità, per invitare tutti i cittadini a non lasciare l'auto aperta e effetti personali in vista durante ii rifornimento di acqua

Ignoti con la mano lesta agiscono prendendo di mira le vetture lasciate aperte con borse e portafogli in vista. L'Agraria Prisma, che ringraziamo per la disponibilità: "In molti si rivolgono a noi chiedendoci se per caso qualcuno può aver portato qui il portafoglio smarrito oppure il cellulare e così abbiamo pensato di avvisare i cittadini"

Furti nelle auto in sosta dei cittadini che si recano a prendere l’acqua. Accade nel parcheggio della fontanella pubblica in via di Salviano all’altezza della rotatoria alla Leccia. Il cittadino arriva, scende con le bottiglie da riempire e dopo qualche minuto risale in auto. E’ in questo lasso di tempo che ignoti agiscono prendendo di mira le vetture lasciate aperte con borse e portafogli in vista. Ad una coppia martedì 22 agosto hanno portato via tutto proprio mentre riempivano l’acqua: portafoglio, cellulare, documenti. Furti come questo, va detto, non si verificano da ieri come spiegano dall’Agraria Prisma, che ringraziamo per la disponibilità, la prima attività che si incontra camminando in via di Salviano: “Da quando è stata installata si verificano periodicamente – spiegano – in molti si rivolgono a noi chiedendoci se per caso qualcuno può aver portato qui il portafoglio smarrito oppure il cellulare”. Una, due, tre volte… e così alla fine il 24 agosto pomeriggio all’Agraria Prisma hanno pensato di attaccare alla fontanella il cartello con scritto “Attenzione ai borseggiatori” come deterrente.

Condividi: