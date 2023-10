Furti nelle auto in viale Italia, denunciato

Nonostante il 18enne si fosse dichiarato minorenne nel tentativo di alleviare la sua posizione, i carabinieri sono riusciti ad identificarlo e a stabilirne la maggiore età: denunciato per furto aggravato e continuato e ricettazione e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai reati predatori, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 18enne tunisino perché gravemente indiziato di furto aggravato e continuato e ricettazione. Come si legge in un comunicato del 19 ottobre i militari della Stazione Marina, a seguito di segnalazioni di furti perpetrati sulle auto in sosta su viale Italia, hanno avviato un’indagine al fine di identificarne l’autore e attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona e l’intensificazione dei servizi sono riusciti a individuare il 18enne. Il giovane è stato fermato mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di due cellulari oggetto di furto perpetrato il giorno precedente nonché di 0,3 grammi di hashish prontamente sequestrati. Nonostante il 18enne si fosse dichiarato minorenne nel tentativo di alleviare la sua posizione, in collaborazione con i carabinieri del Norm di Livorno, i militari sono riusciti ad identificarlo ed a stabilirne la maggiore età. Il 18enne è stato pertanto denunciato per furto aggravato e continuato, ricettazione e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’invito dell’Arma è quello di segnalare sempre, tramite il 112 NUE, situazioni sospette, anche che riguardino beni altrui, per consentire un pronto intervento delle pattuglie in servizio sul territorio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Condividi: