Furti seriali nei garage, arrestato il presunto autore di 8 colpi

Arrestato un 43enne livornese. I furti sono stati commessi in città tra il 7 settembre 2023 e il 28 febbraio 2024. Decisive le immagini degli impianti di videosorveglianza sia pubblici che privati a disposizione degli inquirenti

Su ordine dalla Procura della Repubblica di Livorno, i carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne livornese, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, gravemente indiziato di essere l’autore di 8 furti aggravati e ricettazione consumati a Livorno tra il 7 settembre 2023 e il 28 febbraio, nonché di evasione continuata commessa nel medesimo centro urbano il 24 ed il 26 febbraio 2023. Coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Livorno titolare del fascicolo, i militari hanno raccolto gravi, precisi e concordanti elementi indiziari grazie all’analisi dei filmati di impianti di videosorveglianza pubblici e privati, all’esame di dichiarazioni testimoniali e alle descrizioni fornite da alcune delle vittime, ricostruendo così un identikit ed un modus operandi che, correlato alla conoscenza dei soggetti, ha portato all’arrestato. Secondo la meticolosa ricostruzione degli investigatori dell’Arma, il 7 settembre 2023 l’uomo avrebbe fatto ingresso nel garage di un’abitazione di un condominio di via Giovanni del Fantasia, asportando una mountain bike ed una latta di olio d’oliva da 5 litri; gli inquirenti hanno acquisito un frame di un video che ha immortalato l’autore del furto con la bicicletta e l’inequivocabile tanica di olio.

Il successivo 18 settembre l’arrestato avrebbe “visitato” un altro garage di un’abitazione condominiale, da cui avrebbe asportato, forzando il cancello, una significativa quantità di integratori. In questo caso l’individuazione del presunto responsabile è stata resa possibile in quanto notato, proprio con in mano un sacchetto di medicinali, nei paraggi di un altro condominio di via Roma attorno al quale era stato visto aggirarsi con fare sospetto. Il successivo 10 novembre l’uomo sarebbe effettivamente tornato nello stesso condominio e, dopo aver forzato la saracinesca e fatto ingresso in un garage, si sarebbe appropriato di alcuni utensili e di un casco, aventi un valore complessivo di circa 350 euro.

Un altro furto di biciletta elettrica del valore di circa 550 euro, asportata da un’autorimessa di via Maggi, è avvenuto il 3 ottobre. Le telecamere di sorveglianza hanno ritratto una persona prontamente riconosciuta dai carabinieri.

La stessa metodologia di indagine è stata applicata per risolvere rapidamente anche i furti di altre due biciclette, rispettivamente dalla rastrelliera di un condominio di via Redi e dall’interno di un garage di via Crispi, entrambi commessi il 13 ottobre. Nel secondo caso si è trattato di una bicicletta elettrica del ragguardevole valore di 1.200 euro.

Un altro episodio che ha motivato la richiesta di misura cautelare in carcere è stato quello del 3 gennaio scorso, quando l’uomo è stato sorpreso da una pattuglia di carabinieri che lo ha notato nei pressi di un bar dove era presente anche una bicicletta oggetto di furto. Il 43enne, accortosi di essere stato notato, ha cercato di darsi alla fuga dall’uscita posteriore del locale e si è rannicchiato dietro un’auto in sosta nell’impacciato tentativo di nascondersi. I militari lo hanno rapidamente raggiunto e, oltre a non saper fornire giustificazione per il suo comportamento, ha dichiarato di non essere il possessore della bicicletta oggetto di furto. I carabinieri hanno quindi svolto accertamenti all’esito dei quali hanno documentato alla Procura che aveva raggiunto il bar in sella alla bici e pertanto, il Gip, sposando la ricostruzione dei carabinieri, ha contestato anche il reato di ricettazione.

L’ultimo episodio di furto in ordine di tempo si è verificato il 28 febbraio scorso quando il 43enne è stato notato quale “estraneo” all’interno di un garage di via Salvino Salvini; in questo caso si sarebbe giustificato dicendo di “essere un attesa di un parente” ma poco dopo un condomino ha trovato il proprio garage completamente a soqquadro, riscontrando l’ammanco di alcuni oggetti. Grazie alla testimonianza di colui che aveva sorpreso l’estraneo e agli ulteriori accertamenti dei militari è stato possibile individuare il presunto autore.

I militari hanno riferito i gravi indizi di colpevolezza alla Procura della Repubblica di Livorno. Indizi, si legge ancora nel comunicato stampa, che hanno indotto il Gip a ravvisare un quadro indiziario gravissimo che converge univocamente sul 43enne pregiudicato livornese quale autore seriale dei diversi furti. La vicinanza temporale dei furti, la loro serialità inquietante e l’estrema attualità degli stessi hanno costituito l’indice della necessità di impedire la reiterazione dei reati, che costituisce, a tutta evidenza, la fonte di sostentamento dell’indagato. La sussistenza, infine, di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, dovuta all’alta probabilità che possa commettere ulteriori delitti della stessa specie, nonché l’allarmante progressione di illeciti in un arco di tempo ristretto, ha motivato la richiesta dell’autorità giudiziaria accolta dal Tribunale ed eseguita dei carabinieri. Trattandosi di indagini preliminari, conclude la nota stampa, le risultanze investigative saranno successivamente verificate nel giudizio diretto ad accertare la penale responsabilità dell’indagato.

Qua sotto il video con alcune delle immagini delle telecamere di sicurezza, fornite dai carabinieri ai media, che hanno ripreso il presunto autore del furto

