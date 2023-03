Furto al circolo La Rosa. “Mille euro di danni per pochi euro”

Alcuni dei danni all'interno del circolo La Rosa

Il presidente della Polisportiva, Mario Tinghi: "E' il secondo furto in un mese che subiamo". I ladri si sono introdotti all'interno della struttura rompendo la vetrata dell'ingresso per poi danneggiare la serranda e una apertura laterale del bar e portare via il fondo cassa

Furto al circolo Arci La Rosa, in via dell’Ardenza, nella notte tra il 10 e 11 marzo. “E’ il secondo furto in un mese che subiamo – racconta il presidente della Polisportiva, Mario Tinghi – circa 1.000 euro di danni per pochi euro di furto. Abbiamo le telecamere che hanno inquadrato due persone giovani”. I ladri si sono introdotti all’interno della struttura rompendo la vetrata dell’ingresso, poi si sono diretti al bar dove hanno danneggiato la serranda elettrica e divelto una apertura laterale da dove sono passati per raggiungere il bancone del bar e portare via il fondo cassa.

