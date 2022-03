Furto al circolo scherma Fides, denunciati per ricettazione

Rubate tre schede Decathlon dalla segreteria utilizzate dal circolo per l'acquisto di materiale sportivo. Fermati da Decathlon e denunciati dalla polizia per ricettazione tre minorenni di 13 e 14 anni

Furto al circolo scherma Fides in via Allende il 12 marzo. Dopo aver forzato la porta che dà sul giardino e poi la porta della segreteria ignoti sono riusciti a impossessarsi di tre schede Decathlon di proprietà del circolo per un valore totale di buoni spesa di 750 euro. Chi ne è entrato in possesso quando è andato a spendere queste schede da Decathlon è stato individuato e fermato poiché nel frattempo il circolo aveva comunicato al negozio il codice identificativo di queste tre schede. Tre minorenni, stranieri nati a Livorno, uno di 13 e due di 14 anni, sono stati denunciati dalla polizia per ricettazione. Il tutto è stato riconsegnato. “Non è la prima volta che subiamo un furto – spiega Carlo Montano, presidente del circolo scherma Fides – sono schede che utilizziamo per l’acquisto di materiale sportivo. Che altro aggiungere, dispiace”.