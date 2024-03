Furto al Prato, sradicato l’infisso di una porta finestra durante la fuga

L'infisso della porta finestra sradicato dal ladro durante la fuga nella foto del referente della palestra, Mirko, che ringraziamo per la disponibilità

Il referente della palestra: "Quello che fa più male è che il tutto è avvenuto in pieno centro e in pieno giorno. Qui facciamo solo del bene, se suonava magari qualcosa gli avremmo dato". Nella fuga il ladro, che ha rubato due paia di scarpe, ha sradicato l'infisso di una portafinestra per cercare di aprirla per poi, non riuscendoci, forzare una porta che dà sul giardino

“Quello che fa più male è che il tutto è avvenuto in pieno centro e in pieno giorno. E per fortuna che il gruppo di ragazzi in quei minuti era uscito a fare colazione”. A parlare è Mirko, che ringraziamo per la disponibilità, consigliere del comitato unitario handicap e referente dell’associazione Ashal che gestisce la palestra all’interno del centro Il Prato in viale Carducci dove ieri, intorno alle 10, si è consumato un furto. “In sé, il furto è poca cosa – prosegue Mirko – parliamo di due sacche, contenenti ciascuna un paio di scarpe, di due signore che in quel momento stavano facendo ginnastica dolce in palestra”. Una delle signore, ad un tratto, ha avvertito un rumore sospetto proveniente dal corridoio e affacciandosi ha intravisto di spalle una persona che per scappare ha sradicato l’infisso di una portafinestra per cercare di aprirla per poi, non riuscendoci, forzare una porta che dà sul giardino. “Dispiace molto per l’accaduto perché qui facciamo solo del bene, se suonava magari qualcosa gli avremmo dato. Colgo l’occasione per dire che non c’è veramente niente da rubare”.

