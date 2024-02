Furto al supermercato, denunciato

Giovane di 20 anni denunciato per il furto di 20 euro fra cibo e bevande

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dalla polizia per furto in un supermercato in zona Mastacchi in seguito al furto di 20 euro fra cibo e bevande.

