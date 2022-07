Furto alla baracchina Il Delfino

Nella foto il vetro infranto della baracchina Il Delfino e la macchinetta per bambini da dove è stata asportata la gettoneria

Portate via alcune bottiglie di whisky, gli spiccioli del fondo cassa e la gettoneria di una delle macchinette per bambini

Furto alla baracchina Il Delfino in viale Italia. E’ accaduto intorno alle 5 del 28 luglio quando è suonato l’allarme del locale. Ignoti, una volta all’interno dopo aver infranto il vetro di una vetrata con uno dei mattoni porta ombrelloni, hanno portato via alcune bottiglie di whisky e gli spiccioli del fondo cassa. Dopodiché è stata asportata la gettoneria di una delle macchinette per bambini. “Sono stati più i danni del furto. Un po’ più di illuminazione notturna potrebbe rappresentare un deterrente”, è il commento amaro rilasciato da chi lavora tutti i giorni dietro al bancone della baracchina.

