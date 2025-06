Ruba un cellulare ad un bagnante alla spiaggia dell’Accademia

Il giovane è scappato insieme ad un altro giovane a bordo di un autobus. Poco dopo una donna riconosce i due ragazzi che qualche giorno prima avevano tentato un furto nel suo negozio e chiama il 112. Rintracciati e fermati dalla polizia il giovane con il cellulare è stato denunciato per furto e entrambi per il reato di tentato furto aggravato in concorso nel negozio

E’ accaduto intorno alle ore 14.30 del 20 giugno quando è arrivata una chiamata sul NUE 112 da parte di un uomo che ha riferito di trovarsi alla spiaggia dell’Accademia e di aver notato poco prima un ragazzo che gli stavo rubando il cellulare dal borsello. Notata la scena, la vittima ha urlato contro l’uomo che vistosi scoperto si è allontanato. Passati dieci minuti, sempre sulla linea d’emergenza 112, una donna ha telefonato dicendo di aver appena notato e riconosciuto due ragazzi che qualche giorno prima avevano tentato un furto nel suo negozio e che si erano da poco allontanati a bordo di un autobus di linea, direzione centro città. Considerate le descrizioni, nonché il piccolo arco temporale rispetto alle due richieste d’intervento pervenute rispettivamente alle 14.30 ed alle 14.40 circa – e ritenendo che i soggetti segnalati potevano essere gli stessi di entrambi gli episodi descritti – sono state inviate le volanti alla ricerca dell’autobus in questione con a bordo i due soggetti. Rintracciati i due giovani sono stati accompagnati all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dove addosso ad uno dei due è stato rinvenuto il cellulare appena rubato alla spiaggetta dell’accademia. Come si legge in un comunicato stampa del 22 giugno, la vittima del furto riconosceva senza dubbio il ragazzo come l’autore del furto. Il ragazzo è stato quindi denunciato per furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Mentre la donna ha riconosciuto entrambi come gli autori del tentato il furto al suo negozio. Per tale motivo i due sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso per l’episodio del negozio.

Il primo giovane, quello autore del furto del telefono, risultava essere irregolare con un’espulsione emessa il 9 giugno dal Prefetto di Prato e pertanto è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione ed accompagnato nella mattinata di sabato al centro di accoglienza di Ponte San Gervasio. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

