Furto all’Aci, rubata una collezione di orologi del Rally Elba

Rubata negli uffici di via Verdi una collezione di edizione limitata di orologi Locman. Indagano i carabinieri ai quali Aci ha fornito la registrazione delle telecamere

Il 28 luglio alle 21, fa sapere Aci in un comunicato del 30 luglio, si è verificato un furto negli uffici dell’Automobile Club Livorno in via Verdi 32. I ladri, dopo essere entrati utilizzando un ponteggio esterno adibito per la manutenzione, si sono recati al primo piano dove sono riusciti ad appropriarsi di una collezione di edizione limitata di orologi Locman numerati e contrassegnati Rally Elba. Una collezione che proprio per la marchiatura è facilmente identificabile e non rivendibile. Aci fa inoltre sapere di aver consegnato ai carabinieri, i quali stanno già indagando sul caso, la registrazione del sistema di videosorveglianza.

