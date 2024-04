Furto all’alba al distributore: spacca la vetrata e scappa con gli spiccioli

Il furto è avvenuto intorno alle 6 del mattino di mercoledì 3 aprile. Il malvivente ha spaccato la vetrina con un grosso masso di cemento e, intrufolandosi nell'area di servizio, ha rubato i pochi spiccioli del fondo cassa

di Giacomo Niccolini

Furto all’alba al distributore di benzina di via Marradi. Il ladro, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’impianto, si è intrufolato all’interno dell’area di servizio Eni in pieno centro intorno alle 6 del mattino spaccando la vetrina con un grosso mattone di cemento utilizzato come ariete. “Ha fatto un grosso danno – spiega Marco Barontini, titolare della pompa di benzina a QuiLivorno.it – come spesso accade in questi casi molto danno e poco, pochissimo bottino. Ha messo a soqquadro tutto facendo un bel caos all’interno dei nostri uffici. Come furto in sé per sé, si parla di qualche spicciolo lasciato nel fondo cassa per i primi resti mattutini. Dalle immagini si vede che proviene e poi scappa verso il centro città. Speriamo che non abbia fatto altri danni ad altri negozi qui nel vicinato”.

Qui sotto le immagini riprese dalle telecamere del ladro in azione.

