Furto all’alba all’interno dell’hotel

Alcuni malviventi si sono introdotti probabilmente alle prime luci dell'alba di mercoledì 11 all'interno della reception dell'Hotel Touring di via Goldoni a pochi passi dal teatro cittadino

Mediagallery

Si sono introdotti probabilmente alle prime luci dell’alba di mercoledì 11 all’interno della reception dell’Hotel Touring di via Goldoni a pochi passi dal teatro cittadino. Per farlo hanno forzato, senza causare danni, la porta scorrevole che era stata chiusa per motivi di sicurezza notturna approfittando del momentaneo riposo del portiere di notte.

Una volta all’interno sono riusciti a rubare circa duecento euro dal fondo cassa e a scappare senza lasciare traccia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per il relativo sopralluogo di furto. “Non è la prima volta che provano ad entrare da noi – spiega a QuiLivorno.it il titolare dell’albergo, Carlo Corsi – stavolta per fortuna non abbiamo registrato praticamente alcun danno. Adesso valuteremo se sporgere denuncia. Avevamo questa piccola cifra nel fondo cassa perché ormai, oggi come oggi, quasi tutti i nostri clienti sono abituati a pagare con la carta”.