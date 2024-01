Furto alle Fermi-Pistelli, denunciati due giovani

I due giovani, livornesi classe 2007, sono stati trovati in possesso di un termometro digitale portatile asportato poco prima dalla scuola in via La Pira. Aperti gli armadietti e i cassetti della scrivania. I due sono stati denunciati per furto aggravato dalla violenza sulle cose

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per fronteggiare la recente serie di furti negli istituti scolastici, il 17 gennaio alle 22.30 circa gli equipaggi delle Volanti si sono recati alle Fermi-Pistelli in via La Pira dove era stata segnalata l’attivazione del sistema di allarme. Nella zona retrostante la scuola i poliziotti hanno fermato due giovani, livornesi del 2007, poiché trovati in possesso di un termometro digitale portatile asportato poco prima all’interno dell’istituto. Dalla successiva ispezione nel plesso scolastico, come si legge in un comunicato stampa del 19 gennaio, è emerso che le doppie porte d’ingresso erano state forzate e all’interno risultavano aperti sia gli armadietti che i cassetti della scrivania dove era presente una scatola con l’involucro vuoto di un termometro digitale che da accertamenti successivi è risultato avere lo stesso numero di modello e serie dell’oggetto rinvenuto addosso ad uno dei giovani. I due sono stati denunciati per furto aggravato dalla violenza sulle cose. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati.

