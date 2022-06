Furto all’ippodromo. Ladri nella notte da “Pizzino al Galoppo”

Il furto è avvenuto nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno. I ladri, dopo aver forzato la saracinesca, hanno rovistato dietro al bancone e nel retrobottega dove hanno aperto stipetti e cassetti di ogni tipo

di Giacomo Niccolini

Hanno forzato la saracinesca a protezione della vetrata d’ingresso del locale sradicandola di netto dalla mattonella alla quale era assicurata tramite un lucchetto e hanno fatto man bassa mettendo tutto a soqquadro.

Nel mirino dei ladri è finito il locale “Pizzino al Galoppo” all’interno dell’ippodromo Caprilli, locale di cui è amministratore Fabio Langella. É stato proprio lui a sporgere denuncia alle forze dell’ordine di quanto accaduto nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno. Ad accorgersi di tutto un dipendente del Pizzino recatosi all’ora di pranzo al locale per iniziare a preparare il lavoro per la giornata di venerdì.

I ladri hanno rovistato dietro al bancone e nel retrobottega dove hanno aperto stipetti e cassetti di ogni tipo. Alla fine il bottino dei malviventi è stato di: un computer, un Ipad, una cassa bluetooth, bottiglie per un valore di circa 3000 euro, indumenti da lavoro e scarpe.