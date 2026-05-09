Furto con la zappa alla Bodyguard Fitness Club

La zappa ritrovata sul pavimento della palestra

Secondo furto in un mese e mezzo: forzate le tre porte sul retro, rubati due tablet e due cellulari alla reception. Il titolare Giusti: “Da due anni segnaliamo una situazione di degrado davanti alla palestra, speriamo che il Comune intervenga”

Furto nella notte tra l’8 e il 9 maggio alla palestra Bodyguard Fitness Club in via Piccioni. A raccontare quanto accaduto è il titolare Lapo Giusti, che ringraziamo per la disponibilità. Quello avvenuto stanotte è il secondo episodio nel giro di un mese e mezzo. “Hanno spaccato le tre porte sul retro e da una sono riusciti a entrare”, racconta Giusti. Una volta all’interno, i ladri hanno danneggiato la porta di un ufficio per poi, non trovando niente, dirigersi verso la reception. Per forzare gli ingressi è stata utilizzata verosimilmente una zappa, attrezzo poi ritrovato sul pavimento della palestra. “Hanno spaccato un distributore e portato via due cellulari e due tablet. Per quanto riguarda i telefoni, uno dei due era quello dedicato all’assistenza: stiamo cercando di fare la portabilità per non dover cambiare numero”. L’allarme è scattato intorno alle 5.35. Nelle prossime ore verrà formalizzata la denuncia alla polizia e saranno consegnate agli investigatori le immagini riprese dalle telecamere. Il titolare coglie l’occasione per parlare della situazione dell’area accanto: “Da due anni, ho mail e pec che possono confermarlo, segnaliamo che proprio adiacente alla nostra struttura c’è una situazione di erba alta. Ci sono centinaia di famiglie che frequentano questa strada, tra noi e l’Associazione Ginnastica Livornese”. Infine l’appello all’amministrazione comunale: “Speriamo che il Comune a questo punto intervenga quanto prima”.

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