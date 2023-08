Furto da 1.800 € in un supermercato, denunciata

La donna, 50 anni, si era impossessata di toner e cartucce per stampanti nascondendoli all'interno di una borsa per poi pagare alla cassa una bottiglia d'acqua: denunciata dai carabinieri per furto aggravato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato una donna di origini rumene domiciliata a Livorno. Secondo la ricostruzione dei militari, la donna 50enne si sarebbe recata all’interno di un supermercato dove, dopo essersi aggirata tra gli scaffali come una normale cliente, si è impossessata di numerosi toner e cartucce per stampanti che ha occultato all’interno di una borsa. Giunta alla barriera delle casse con un atteggiamento circospetto e dopo aver pagato solamente una bottiglietta d’acqua ha ingenerato sospetti sul suo conto nel personale in servizio di vigilanza del supermercato inducendoli a fermarla per un controllo. Allertati, i carabinieri sono giunti rapidamente ed hanno perquisito la donna trovandola in possesso di un quantitativo di merce del valore di oltre 1.800 euro. La refurtiva è stata subito restituita al direttore del supermercato mentre la donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria di Livorno.

