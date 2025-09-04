Furto da 5.000 € al Distretto di via Venuti
Rubati 17 tablet custoditi in un armadio, chiuso a chiave, risultato forzato. L'Usl Toscana nord ovest ha sporto denuncia: "L'episodio colpisce beni acquistati con denaro pubblico e finalizzati ad assicurare servizi in favore della collettività"
L’Azienda USL Toscana nord ovest ha sporto denuncia per il furto di materiale elettronico (17 tablet) dal valore complessivo di circa 5.000 mila euro avvenuto nei giorni scorsi nella sede della Zona Distretto di via Venuti a Livorno. Il materiale era custodito all’interno di un armadio, chiuso a chiave, risultato forzato. L’Azienda condanna fermamente il gesto che colpisce beni acquistati con denaro pubblico e finalizzati ad assicurare servizi in favore della collettività, ma assicura il massimo impegno per evitare che ci possano essere ricadute o disagi sofferti dalla propria utenza, confidando anche nelle indagini svolte dagli organi preposti.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.