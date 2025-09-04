Furto da 5.000 € al Distretto di via Venuti

Rubati 17 tablet custoditi in un armadio, chiuso a chiave, risultato forzato. L'Usl Toscana nord ovest ha sporto denuncia: "L'episodio colpisce beni acquistati con denaro pubblico e finalizzati ad assicurare servizi in favore della collettività"

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha sporto denuncia per il furto di materiale elettronico (17 tablet) dal valore complessivo di circa 5.000 mila euro avvenuto nei giorni scorsi nella sede della Zona Distretto di via Venuti a Livorno. Il materiale era custodito all’interno di un armadio, chiuso a chiave, risultato forzato. L’Azienda condanna fermamente il gesto che colpisce beni acquistati con denaro pubblico e finalizzati ad assicurare servizi in favore della collettività, ma assicura il massimo impegno per evitare che ci possano essere ricadute o disagi sofferti dalla propria utenza, confidando anche nelle indagini svolte dagli organi preposti.

