Furto da Sushino, ladri in fuga con fondo cassa e bottiglie di vino

Non si ferma l’ondata di furti che in questi ultimi giorni sta colpendo la nostra città. A farne le spese la scorsa notte, tra domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, è stato il locale Sushino in Borgo Cappuccini, 36. Ignoti sono entrati nella notte dalle 22,30 in poi, approfittando della chiusura, e, introducendosi da un porta laterale che hanno forzato con attrezzi da scasso, hanno rubato il fondo cassa di poche centinaia di euro e alcune bottiglie di vino presenti nel locale. Ingenti i danni all’interno del locale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

