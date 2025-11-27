Furto di 15 bottiglie di champagne in un supermercato: arrestati due uomini

Il responsabile della sicurezza, grazie al circuito di videosorveglianza, ha seguito i loro movimenti e ha allertato il 112

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato due uomini di 38 e 36 anni, entrambi originari dell’Est Europa e con numerosi precedenti, per furto aggravato in concorso. L’intervento è scattato in un noto supermercato cittadino, dove i due, secondo quanto ricostruito, si sarebbero aggirati tra gli scaffali prelevando bottiglie di vino pregiato e champagne. I due hanno poi riposto la merce all’interno di borse telate con il marchio del negozio, aggiungendo pochi generi alimentari, e hanno superato le casse senza pagare. Il responsabile della sicurezza, grazie al circuito di videosorveglianza, ha seguito i loro movimenti e ha allertato il 112. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno perquisito i due uomini trovando 15 bottiglie di champagne per un valore di circa 800 euro, restituite subito al supermercato. Dopo l’arresto e le formalità di rito, i due sono stati condotti nel carcere di Livorno in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato dal Gip. Si precisa che, nel rispetto dei diritti delle persone indagate, i soggetti sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

Condividi:

Riproduzione riservata ©