Furto di energia elettrica: denunciata

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'appartamento era alimentato con corrente prelevata direttamente dalla linea di distribuzione nazionale bypassando il contatore. I tecnici hanno ripristinato l’impianto scongiurando eventuali rischi

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro, a seguito di un controllo, hanno deferito in stato di libertà una donna di origine bosniaca classe 1982 per furto di energia elettrica. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, l’appartamento era alimentato con corrente prelevata direttamente dalla linea di distribuzione nazionale, bypassando il contatore. I carabinieri si erano recati nell’abitazione della donna per un accertamento quando si sono accorti che qualcosa non andava, anche perché la donna si mostrava nervosa. Accertato l’allaccio abusivo è stato richiesto l’intervento dei tecnici dell’Enel che hanno ripristinato l’impianto, scongiurando eventuali rischi per la sicurezza. Tali comportamenti, oltre ad essere illegali, possono determinare pericoli per l’incolumità propria e altrui.

Condividi: