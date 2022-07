Furto di spiccioli in un ristorante

Spaccato il vetro della veranda esterna del ristorante 0586, in via Sant'Jacopo in Acquaviva angolo via Montebello, forzata la saracinesca

Hanno spaccato il vetro della veranda esterna per poi forzare la saracinesca. Una volta all’interno hanno rubato spiccioli. È successo al ristorante 0586, in via Sant’Jacopo in Acquaviva, angolo via Montebello, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio. “Abbiamo aperto da circa 1 mese – racconta il titolare Daniele Mastalli – per fortuna non è stato portato via altro. Purtroppo ormai quasi ogni giorno leggiamo di questi episodi”. Le immagini registrate dalle telecamere del locale sono state fornite alle forze dell’ordine.

