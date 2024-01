Furto e danni al bar del campo sportivo a Shangai

Ignoti si sono introdotti nel bar della struttura Alessandro Della Pace, in via Filippo Turati, dopo aver sfondato la parete in cartongesso del bagno e forzato la porta. Non contenti hanno rotto il frigorifero e danneggiato la mobilia. Il bar è già tornato operativo

“La scoperta l’abbiamo fatta ieri mattina (29 gennaio, ndr) quando abbiamo riaperto il campo. Pensiamo orientativamente che l’episodio sia avvenuto il giorno prima, domenica, dopo le 19. Comunque il bar è già tornato operativo. Abbiamo sporto denuncia alle forze dell’ordine” fanno sapere dal campo sportivo “Alessandro Della Pace” in via Filippo Turati a Shangai, che ringraziamo per la disponibilità, dove ignoti si sono introdotti nel bar della struttura dopo aver sfondato la parete in cartongesso del bagno e aver forzato la porta del bagno stesso. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro il bar portando via quello che hanno potuto: bottiglie, bibite e cibo vario. Poi, non contenti, hanno rotto il frigorifero e danneggiato la mobilia.

