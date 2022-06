Furto e danni al bar del Mercato Ortofrutticolo

Nella foto principale il frigorifero rovesciato e danneggiato sul quale il ladro è salito per fuggire. Nella seconda foto la finestra dalla quale è passato per introdursi all'interno del bar

Rubati 1 monopattino, 1 pc e il cassetto del registratore di cassa contenente il fondo cassa. Per fuggire, in bici, il ladro ha prima preso a calci i vetri dell'ingresso del bar e poi è salito su un frigorifero rovesciandolo, forzata una finestra. Sul posto per il sopralluogo la polizia. La titolare: "Delusa e amareggiata"

Furto e ingenti danni al bar del Mercato Ortofrutticolo, a Fiorentina. Il ladro, ripreso dalle telecamere del Mercato, ha approfittato della sbarra aperta per consentire ad un camion di scaricare la merce. In sella ad una bicicletta ha raggiunto il bar e una volta all’interno, dopo aver forzato una finestra, ha portato via 1 monopattino, 1 pc e il cassetto del registratore di cassa contenente circa 70 euro di fondo cassa. “Per uscire ha preso a calci la porta ma non riuscendo ad aprirla perché sono vetri antisfondamento – racconta la titolare Giada – è salito sul frigorifero, che avevo caricato solo poche ore prima, rovesciandolo e danneggiandolo. Tutte le bibite all’interno si sono rotte e aperte. Sono delusa e amareggiata”. Dopo qualche minuto l’uomo, sembra dalle telecamere di nazionalità straniera, è quindi fuggito, sempre in bici, riuscendo a trovare la sbarra aperta. E’ stata la guardia giurata, al momento dell’apertura del Mercato, a fare la scoperta. Sul posto è intervenuta la polizia per il sopralluogo.

