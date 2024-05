Furto e ricettazione di uno smartphone, denunciata una coppia

I due sarebbero riusciti ad aprire l’espositore degli apparecchi telefonici di un supermercato e ad impossessarsi di uno smartphone. L'ammanco è emerso poi dell'inventario e sono intervenuti i carabinieri: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Ardenza hanno denunciato in stato di libertà un 63enne ed una 54enne, di origini albanesi ma residenti a Livorno, poiché sarebbero gravemente indiziati di essere rispettivamente responsabili di furto e ricettazione di uno smartphone sottratto all’interno di un supermercato cittadino.

In base alla ricostruzione dei carabinieri, l’uomo si sarebbe aggirato tra gli espositori come un normale cliente ma, approfittando della distrazione degli addetti, sarebbe riuscito ad aprire l’espositore degli apparecchi telefonici e ad impossessarsi di uno smartphone; l’ammanco è emerso solo durante un successivo inventario all’esito del quale sono stati allertati i carabinieri. Grazie agli elementi forniti dai dipendenti del negozio, incrociati con le immagini della videosorveglianza interna e la conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo, i militari sono riusciti ad identificare il presunto autore del furto. Verosimilmente con l’intenzione di eludere eventuali indagini, i militari hanno accertato che il cellulare oggetto di furto veniva utilizzato con una scheda sim intestata ad una donna che è risultata essere la moglie 54enne dell’indagato; pertanto la coppia è stata denunciata per furto e ricettazione.

