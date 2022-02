Furto in appartamento, ladri via con bracciali e gioielli

Il furto è accaduto in un appartamento in via Ascoli, zona Fabbricotti, dove i malviventi si sono introdotti nel pomeriggio approfittando della casa vuota. Sul posto la polizia

Ancora furti in città. Questa volta i ladri hanno lasciato stare gli esercizi commerciali e si sono introdotti all’interno di un appartamento in via Ascoli, in zona Fabbricotti.

A farne l’amara scoperta i proprietari al rientro dal lavoro. La casa era rimasta vuota dalle 16 alle 20 di mercoledì 23 febbraio e, in questo lasso di tempo, i malviventi si sono introdotti all’interno della casa scassinando una finestra e hanno messo a soqquadro la camera da letto da dove sono risultati mancanti alcuni gioielli e un paio di bracciali di valore.

Sul posto la volante della polizia i cui agenti hanno effettuato il sopralluogo di furto e invitato i proprietari per la denuncia di furto da effettuare in questura.