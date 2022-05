Furto in appartamento: ladri via con oro e contanti

Ladri in appartamento in via Mastacchi. Il furto è stato scoperto dai proprietari di casa che, al ritorno in abitazione, intorno alle 18 del pomeriggio di mercoledì 25 maggio, hanno trovato tutto a soqquadro. I malviventi si sono introdotti, probabilmente, passando dal terrazzo che dà sul bagno. L’appartamento, al terzo piano di un palazzo, è stato così svaligiato. I ladri sono riusciti a portar via monili in oro e denaro contante per una cifra ancora da quantificare. Sul posto la polizia per il sopralluogo di furto.