Furto in casa: ladri via con oro e gioielli

Furto in casa nella tarda serata di domenica 2 agosto avvenuto in un appartamento di via Pietri, zona Villa Lloyd. I ladri, stando a quanto riportato dai carabinieri, si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione forzando la porta principale con una tessera magnetica. Una volta dentro hanno messo a soqquadro tutto riuscendo a scappare portando via oro e gioielli ancora da quantificare. I proprietari si sono resi conto dell’accaduto una volta rientrati a casa in tarda serata. A quel punto non è rimasto loro nient’altro da fare che contattare i carabinieri per il sopralluogo di furto.