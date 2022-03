Furto in casa: rubati Rolex e gioielli

Un furto in appartamento registrato a Guasticce dove i ladri sono riusciti a portare via tre Rolex di valore e alcuni gioielli nascosti all’interno dell’abitazione (immagine d’archivio).

Il tutto è accaduto nella serata di sabato 19 marzo quando i malviventi, introducendosi probabilmente da una porta finestra trovata scardinata dai militari dell’Arma intervenuti sul posto, sono riusciti ad introdursi all’interno della casa e a portar via questi oggetti preziosi.

I ladri, entrando, hanno fatto scattare l’allarme e sul posto sono arrivati, qualche minuto più tardi, i familiari dei proprietari dell’appartamento che hanno potuto soltanto constatare il furto ormai consumato. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Collesalvetti i quali hanno già acquisito alcune immagini delle telecamere di sicurezza della zona per risalire il prima possibile agli autori del furto.