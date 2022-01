Furto in gelateria, i residenti danno l’allarme

Le telecamere del negozio riprendono un giovane mentre strappa il registratore di cassa portandolo via insieme ad un distributore automatico di palline. L'amaro sfogo del titolare a QuiLivorno.it

Furto all’interno della gelateria Antica Gelateria Ardenza in via del Pastore dove alle 22,51 del 26 gennaio, ripreso dalle telecamere presenti nel negozio (nella foto un fermo immagine tratto dal video), un giovane dopo essere entrato spaccando la porta di ingresso con un tubo da impalcatura (tubo poi ritrovato sul posto dalle forze dell’ordine contattate dai residenti della zona che hanno sentito il trambusto dei vetri rotti) ha strappato il registratore di cassa portandolo via insieme ad un distributore automatico di palline. Sia il registratore che il distributore sono stati poi ritrovati nei pressi dell’area esterna al parco del Mulino. Registratore aperto e svuotato di alcune decine di euro di fondo cassa, ma non danneggiato, e distributore svuotato degli spiccioli e danneggiato. “Siamo qui da 7 anni – racconta Stefano, il titolare, a QuiLivorno.it – ancora una volta come spesso capita in questi casi è più il danno subito di quanto rubato. Siamo amareggiati”.