Furto in gioielleria da 30.000 €, denunciate due donne

Fermo immagine fornito dall'Arma insieme al comunicato

Le due donne, entrambe con segnalazioni per analoghi furti commessi nelle gioiellerie in tutto il territorio nazionale, la mattina stessa avevano portato a segno un analogo colpo in una gioielleria di La Spezia: denunciate dai carabinieri per furto con destrezza aggravato dalla pubblica fede

Hanno agito con estrema abilità portando a termine il colpo in un noto esercizio di Cecina. Come si legge in un comunicato inviato il 28 giugno dall’Arma, il furto è avvenuto il pomeriggio del 7 giugno. I titolari della gioielleria se ne sono accorti solo qualche giorno dopo e hanno presentato querela fornendo la descrizione di due donne. Il 7 giugno le due donne sono entrate nella gioielleria chiedendo di vedere alcune collane, che la titolare mostrava loro lasciando per pochi minuti il rotolo espositore sul bancone per accogliere un altro cliente. Solo qualche giorno dopo l’evento, trovandosi a dover prelevare il medesimo rotolo, la titolare si è accorta dell’ammanco di catenine in oro per un peso di circa 120 grammi del valore di circa 30mila euro. I carabinieri, attraverso una immediata e capillare attività info-investigativa, hanno monitorato tutti i furti perpetrati con lo stesso “modus operandi” e visionato tutte le immagini. Hanno così appurato che le due donne, a bordo di un’auto, la mattina stessa avevano portato a segno un analogo furto in una gioielleria a La Spezia. L’auto è risultata la stessa. Le indagini sono state anche contraddistinte da un’ottima osmosi investigativa con le forze dell’ordine liguri interessate dall’altro episodio. Le due donne, di 54 e 50 anni entrambe gravate da segnalazioni per analoghi furti commessi nelle gioiellerie in tutto il territorio nazionale, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria, in concorso, per il reato di furto con destrezza aggravato dalla pubblica fede.

