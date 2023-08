Furto in negozio. Arrestato all’uscita con un piede di porco di 147 centimetri in mano

Prosegue senza sosta e soprattutto durante la stagione estiva, in cui sono diffuse le assenze per ferie dalle abitazioni private nonché le chiusure degli esercizi commerciali, l’azione di contrasto verso i reati predatori condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presso la Prefettura di Livorno, orientata nella prevenzione e repressione dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali.

In particolare, nel comune di Campiglia Marittima, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 53 anni gravemente indiziato di furto aggravato dall’uso della violenza sulle cose.

La vicenda ha origine dalla segnalazione notturna di un cittadino, insospettito da alcuni rumori, giunta al centralino di emergenza del 112 Numero Unico di Emergenza (NUE). Interessata la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Piombino immediato e tempestivo è stato l’invio di una pattuglia in servizio di pronto intervento.

L’obiettivo segnalato riguarda un sospetto furto in atto in un bar di Venturina Terme. I carabinieri sono arrivati sul posto attuando le dovute cautele e contromisure per cercare di sorprendere il delinquente ancora intento ad asportare oggetti e denaro. Pertanto i militari sono riusciti a bloccare proprio “con le mani nel sacco” un uomo mentre tentava di uscire dal negozio, in cui era entrato attraverso l’effrazione della porta di ingresso mediante l’utilizzo di un piede di porco lungo circa 147 cm. Il sospettato di furto è stato pertanto arrestato in flagranza di reato, ritenuto gravemente indiziato di tentato furto aggravato con violenza sulle cose.

Il Giudice del Tribunale di Livorno, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia Giudiziaria a carico dell’uomo.

